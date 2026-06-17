Camideki uygunsuz görüntülerle ilgili başsavcılıktan açıklama! Bir şüpheli tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Haziran 2026 tarihinde Kocaeli Yeni Cuma Camii'nin kadınlar bölümü giriş kısmında meydana gelen olayla ilgili basın açıklaması yayımladı.

Başsavcılık açıklamasında, olayın ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında şüphelilerin serbest bırakıldığı yönünde haberlerin yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Açıklamada, sabah saat 04.30 sıralarında T.Y. ve Z.Ş.Ü. isimli bir erkek ve bir kadın şüphelinin caminin kadınlar bölümü giriş kısmında "hayasızca hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" ve "ibadethanelere zarar verme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başsavcılık, şüphelilerden T.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığını, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini açıkladı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin T.Y. hakkında tutuklama kararı verdiği belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Açıklamada, diğer şüpheli Z.Ş.Ü.'nün yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör