Camiler doldu taştı

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde tüm Türkiye'de vatandaşlar camilere akın etti. İstanbul'da da, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camileri dolduran vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu. Akşam namazını camilerde kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde beklediler. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi. Çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti. Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi, Ayasofya Camii'nde lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında ayrıca Kadir Suresi'nin üçüncü ayetinin yer aldığı görsele de yer verdi.