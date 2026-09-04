Camilere 23 yıllık zarif dokunuş

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından yapılan seçimde; Trabzon'da alçı vitray işlemecisi Mustafa Saraç, 2026 yılının kalfası seçildi. Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi'nde yaşayan camilerin alçı vitray ve dış pencere süslemelerini yapan Mustafa Saraç, dedesinden ailesine miras kalan mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Ortaokulu bitirdikten sonra mesleğe adım atan Saraç, 23 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde onlarca caminin alçı vitray ve dış pencere işlerini özenle süslüyor. Camilerde pencere, minber, mihrap gibi bölümlerde ışık geçiren dekoratif ve sanatsal eserler ortaya çıkaran Saraç, yeni neslin sanata ilgisizliğine ve eleman sıkıntısına zanaatını büyütüp, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek elemelerde Türkiye birincisi olmayı hedefliyor.

GURUR VERİCİ İŞLER YAPTIM

Atölyesinde çalışmalarını sürdüren Mustafa Saraç yaptığı işlerle gurur duyduğunu belirterek, "13 yaşından bari bu işi yapıyorum. Akçaabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Sivrikaya yanıma geldi. 'Çok güzel sanat yapıyorsun, artık işinde bilinen tanınan biri ol' dedi. Yaşar Bey vesile olmuş oldu. Yılın kalfası seçildim. Amcam ve babam bu mesleği yürütüyorlardı. Çok gurur verici işler yaptım. Öyle de devam ediyorum. Yanımda çalışan yok" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör