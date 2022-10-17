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Giriş Tarihi: 17.10.2022 14:19 Son Güncelleme: 17.10.2022 14:20

Çamlıdere’de Divan-ı Hikmet okumaları! İlk okumayı Rektör Yıldız yaptı

Çamlıdere’de “Divan-ı Hikmet Okumaları”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Eski Mütevelli Heyet Başkanı Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından başlatıldı.

Çamlıdere’de Divan-ı Hikmet okumaları! İlk okumayı Rektör Yıldız yaptı

Çamlıdere ilçe müftüsü Burhan Tufan tarafından hazırlanan "Divan-ı Hikmet Okumaları" projesi çerçevesinde ilk okumayı Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız gerçekleştirdi.



Rektör Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatından kesitler sunarak eserlerini tanıttı. Divan-ı Hikmet'in önemi üzerinde duran Yıldız, İlçe müftülüğü tarafından organize edilen bu "Divan-ı hikmet Okumaları"nın çok önemli olduğunu ve devamlılığının sağlanmasının arzusu olduğunu aktardı.
İlçe müftüsü Burhan Tufan, başta "Divan-ı Hikmet Okumaları" olmak üzere hazırlanan, "Atıklarımızı Toplayalım Doğamızı Koruyalım", "Engelleri Birlikte Aşalım Engelsiz Yaşam Kuralım", "Geçmişten Geleceğe Bir Gelenek Bahrü'l-Ulûm Okumaları", "Tüm Canlılar Yararına, Bir Meyve Ağacı Bırakalım Yarınlarımıza", "Hafızlığa ve Hafızlarımıza Sahip Çıkıyoruz" projeleri ile Müftülük olarak, Çamlıdere'ye değerler kazandırmak istediklerini ve "Divan-ı Hikmet Okumaları" için kasım ayında, alanında uzman olan Dr. Hayati Bice hocayı davet edeceklerini aktardı.



Müftü Burhan Tufan, Ankara ili Çamlıdere ilçesinde Din hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmek için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirterek Belediye Başkanı H. Caner Can'a ve tüm katılımcılara şükranlarını sundu.

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Çamlıdere’de Divan-ı Hikmet okumaları! İlk okumayı Rektör Yıldız yaptı
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