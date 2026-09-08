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Giriş Tarihi: 8.09.2026

Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı

Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
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Çekmeköy'de Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül burada yaptığı konuşmada "Birinci basamak sağlık hizmetleri sağlıklı çalışırsa, hekimlerimiz zamanında tedbir alırsa inanıyorum ki çoğu hastalıkta hastaneye kadar gitmeyeceksiniz" dedi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin çalışmasının vatandaşların zaman kaybını önleyeceğini, hastalıkların ilerlemeden tedbir alınmasını sağlayacağını ve hastanelerdeki gereksiz yoğunluğu azaltacağını belirten Gül, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin de birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir adım ilerisi olduğunu ifade etti.
#ÇEKMEKÖY #İSTANBUL #DAVUT GÜL

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Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı
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