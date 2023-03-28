Can alan mide botoksunda doktorlara adli kontrol

Tuzla'daki özel bir hastanede 25 Şubat'ta zayıflamak için mide botoksu ameliyatı olan Aylar Korhanova, 4 Mart'ta midesinde rahatsızlık hissedince aynı hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan kadın, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alındı ancak bir süre sonra yaşamını yitirdi. Ailesi, ameliyatı yapan doktor ve hastane yönetiminden şikayetçi oldu.
BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ
Ölüm olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca da el konuldu. Soruşturmada buz dağının görünmeyen yüzü de ortaya çıktı. Sadece Korhanova değil 31 kişinin İstanbul ve İzmir'de mide botoksu ameliyatı olduğu, hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşadığı belirlendi.
BAKAN KOCA: KULLANILMASI ENDİKASYON DIŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan yan etkiler nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğunu belirterek, "Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" dedi.
2 DOKTORA ADLİ KONTROL
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'daki hastane yetkilisi doktor C.C.E. ve operasyonu yapan doktor Ş.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan doktorlar hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan işlem yapıldı. İki doktor hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.