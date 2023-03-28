Can alan mide botoksunda doktorlara adli kontrol

BAKAN KOCA: KULLANILMASI ENDİKASYON DIŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan yan etkiler nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğunu belirterek, "Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" dedi.