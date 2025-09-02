Can Borcu yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? ATV yayın akışı ile Can Borcu 2. sezon tarihi!

Can Borcu bu hafta var mı yok mu, hangi gün yayınlanacak gibi sorular dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Her hafta cumartesi günleri ekrana gelen ve izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapım 2. sezonunu duyurdu. Ekran başında yerler alınıyor. Peki; ATV ile Can Borcu yeni sezon ne zaman?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu 6 Eylül Cumartesi akşamı yeni sezonuyla başlıyor. Kadroya yeni oyuncular dahil olurken gelen 23. bölüme ait fragmanla birlikte dizide heyecanın doruğa ulaşması bekleniyor.
İşte, yeni sezonda hikayeye dahil olan isimler:
Bu sezon kadroya Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi güçlü isimler katılırken; Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi başroller de hikâyeyi sürüklemeye devam ediyor. Ayrıca Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Selen Soyder, Tolga Güleç, Alayça Öztürk ve daha birçok başarılı oyuncu yeniden izleyici karşısında olacak.