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Giriş Tarihi: 26.1.2024

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Gözleri görmeyen kedi Maksimus, bedensel engelli emekli öğretmen Mahriye Günay’a can yoldaşı oldu. Mahriye öğretmen “Birbirimizi tamamlıyoruz” diyor

AA
Can dostum
Düzce'de yaşayan 65 yaşındaki bedensel engelli emekli öğretmen Mahriye Günay geçirdiği çocuk felci nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Engeline rağmen azmi sayesinde Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan ve 21 yıl Türkiye'nin birçok şehrindeki köy okullarında öğretmenlik yapan Günay, 2002'de emekli oldu. Hayata pozitif bakışı, doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle tanınan Günay, 3 yıl önce veterinere bırakılan gözleri görmeyen kediyi sahiplendi.
Günay'ın sevgisi ve ilgisiyle hayata bağladığı "Maksimus" adını verdiği kedi, kendisine de moral kaynağı oldu. Eşini 6 yıl önce kaybeden ve yaşamını kızıyla sürdüren Günay, "Maksimus'u sahiplenerek ona yaşam hakkı vermek istedik. Vatandaşlarımız sokakta engelli hayvan görürse ona sahip çıksın. Engelli bir birey olarak onun sevgisini kullanıyorum. O da yaşam hakkını bizden sağlıyor. Birbirimizi tamamlayan iki bütün olduk" dedi.

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