Can Paker son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önemli isimlerinden sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve gazeteci Canan Barlas'ın ağabeyi ve Genç Hayat Vakfı Yönetim Kurumu Başkan Yardımcısı Kerim Paker'in babası, Can Paker, 81 yaşında hayatını kaybetti. Can Paker'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Şişli'de bulunan Teşvikiye Cami'ne getirildi. Canan Barlas, Can Paker'in oğlu Kerim Paker ile Paker Ailesi fertleri taziyeleri kabul etti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenazeye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, eski Başbakan Tansu Çiller, HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, iş insanı Cüneyd Zapsu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eki Galatasaray Başkanı Faruk Süren, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Reha Muhtar ile çok sayıda kişi katıldı. Can Paker, Teşvikiye Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BANA BABALIK YAPTI"

Gazeteci ve aynı zamanda Can Paker'in yeğeni olan Cemil Barlas, "Benim dayımdı ancak dayılıktan öte bir ilişkimiz vardı. Hayatımda etkisi çok olan bir insandı" dedi. Ağabeyini kaybeden Canan Barlas da,"Bana babalık yaptığı kadar, Türkiye'de de doğru bir aydın olmayı seçmiş, çok özel, nazik, farklı biri. Türkiye'nin de onu anladığını düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SON FİLOZOFU"

Eski Başbakan Tansu Çiller, "Türkiye'nin son filozofuydu diyebilirim. Her konuda, genel olarak, aklına başvurulabilecek bir insandı. Bir referans noktasıydı Türkiye için. Kendisinin birçok alanda çok katkısı oldu. Dış politikada çok iyiydi, onun ötesinde genel olarak bütün Türkiye ekonomisinde ve dünyaya bakış açısında ve Türkiye ile dünya arasında kurduğu köprüler açısından çok değerliydi. Kendisini çok arayacağız. Hem insan olarak hem katkıları ve kurduğu köprüler açısından bir boşluk bırakacaktır ama önemli olan yaşadığı müddetçe yapmış olduğu katkılar. Onun için, onu ayrıca her zaman saygıyla anacağız" dedi.

CAN PAKER KİMDİR

Orman yüksek mühendisi ve iş insanı Hasan Pertev Paker ile Türkiye'nin ilk kimyagerlerinden Müzehher Paker'in oğlu olan Can Paker, 1942 yılında Eskişehir'de doğdu. İstanbul Robert Kolej'in ardından, 1962 yılında başladığı Berlin Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini 1973 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü ve Columbia Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) başta olmak üzere birçok kuruluşun yönetiminde yer aldı. Paker, 1997 yılında Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeliği ile danışma kurulu başkanlığı yaptı. Ayrıca Robert Kolej Mütevelli Heyeti, 1998 yılında Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Genç Hayat Vakfı Yönetim Kurumu Başkan Yardımcısı Kerim Paker'in babası olan Can Paker, Mihriban Paker ile evli.