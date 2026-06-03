Can Polat cinayetinde ’Daltonlar’ izi: Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar...

İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat (37) silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Can Polat'ın katil zanlısı kaçtı, 23 yaşındaki bir şüpheli silahıyla gözaltına alındı.
DİLAN POLAT'IN ŞARKISI İLE PAYLAŞTILAR
Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı.
ÖNCEKİ SALDIRIDA DA PAYLAŞIM YAPMIŞLAR
Aylar önce Dilan Polat'ın Alper isimli korumasını da Ümraniye'deki hastanede vurduklarında benzer paylaşımlar yapmışlardı.