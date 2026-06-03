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Giriş Tarihi: 3.06.2026 20:10 Son Güncelleme: 3.06.2026 20:22

Can Polat cinayetinde 'Daltonlar' izi: Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar...

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini paylaşmaya başladı.

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Can Polat cinayetinde ’Daltonlar’ izi: Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar...
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İzmir Çeşme'de Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat (37) silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Can Polat'ın katil zanlısı kaçtı, 23 yaşındaki bir şüpheli silahıyla gözaltına alındı.

DİLAN POLAT'IN ŞARKISI İLE PAYLAŞTILAR

Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı.

ÖNCEKİ SALDIRIDA DA PAYLAŞIM YAPMIŞLAR

Aylar önce Dilan Polat'ın Alper isimli korumasını da Ümraniye'deki hastanede vurduklarında benzer paylaşımlar yapmışlardı.

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#ENGİN POLAT #ÜMRANİYE #DİLAN POLAT #ÇEŞME

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Can Polat cinayetinde 'Daltonlar' izi: Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar...
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