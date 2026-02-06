Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.10 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

SİS İÇİNDE KALAN 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerinin durmasına neden olan yoğun siste, 2 bin 23 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü dronla görüntülendi.