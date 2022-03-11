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Giriş Tarihi: 11.3.2022 06:31 Son Güncelleme: 11.3.2022 06:31

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

AA
Çanakkale Boğazı’nda bir gemi karaya oturdu

Romanya'dan İtalya'ya giden, Komoros Adaları bayraklı bir gemi henüz belirlenemeyen nedenle Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu. Geminin henüz bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi

Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

Mısır yüklü geminin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirilirken, geminin henüz bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu
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