Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Giriş Tarihi: 16.9.2025 09:31

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Barbados bayraklı kuru yük gemisi, Karanlık Liman'a demirletildi.

DHA
Kocaeli'den İtalya'ya giden 90 metre uzunluğunda Barbados bayraklı kuru yük gemisi 'DAY BLUE', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi.

