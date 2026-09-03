Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen 12 metre boyundaki tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.
2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KEGM-9' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Kurtarma faaliyetleri neticesinde tekne, içerisindeki 2 kişi ile birlikte Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.