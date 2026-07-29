Çanakkale Boğazı’nda yük gemisi karaya oturdu! Bakanlıktan açıklama

"GEMİ TRAFİĞİ, ÇİFT YÖNLÜ VE GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMIŞTIR"

Balık adamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır"

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör