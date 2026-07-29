Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Bakanlıktan açıklama
Giriş Tarihi: 29.07.2026 20:27 Son Güncelleme: 29.07.2026 20:28

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Bakanlıktan açıklama

Suriye’den Rusya’ya giden San Marino bayraklı yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-19 ve KURTARMA-16 Römorkörleri hızla gemiye ulaşmıştır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

DHA Yaşam
Çanakkale Boğazı’nda yük gemisi karaya oturdu! Bakanlıktan açıklama
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre boyunda San Marino bayraklı PILATUS MARINE isimli dökme yük gemisi Çanakkale Boğazı Nara dönüşü makine arızası nedeniyle karaya oturmuştur. Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-19 ve KURTARMA-16 Römorkörleri hızla gemiye ulaşmıştır.

"GEMİ TRAFİĞİ, ÇİFT YÖNLÜ VE GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINMIŞTIR"

Balık adamlarımız dalış yaparak geminin durumunu belirlemek için harekete geçmiş olup, ardından hasar tespiti ve kurtarma operasyonu yapılacaktır. Yaşanan bu olay nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır"

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE BOĞAZI #SURİYE #RUSYA

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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Bakanlıktan açıklama
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