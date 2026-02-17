Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 23:08

Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 137 metre boyundaki ’Yangze Venus’ isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi römorkörler ile yedeklenerek Karabiga Demir Sahası’na demirletildi.

İHA
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı
  • ABONE OL

Karabiga'dan İtalya'ya giden Panama bayraklı 119 metre boyundaki 'Yangze Venus' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu'ya 17 mil mesafede Şarköy açıklarında makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-19' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorköre yedeklenerek, emniyetle Karabiga Demir Sahası'na demirletildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale Boğazı’ndan geçen kuru yük gemisi makine arızası yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz