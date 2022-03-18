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Giriş Tarihi: 18.3.2022 12:56 Son Güncelleme: 18.3.2022 13:05

Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon sergisi açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon sergisi açıldı

Çanakkale zaferinin 107’nci yılında Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda açıldı.

YDÜ Büyük Kütüphane sergi alanında ziyarete açık olan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, savaşta yer alan 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri ile dönemin en ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerini bütün detayları ile gün yüzüne çıkarıyor.

Muavenet-i Milliye gemisinin, dönemin son teknolojisine sahip Kraliyet Donanması ön dretnotu HMS Goliath başta olmak üzere pek çok gemiyi batırdığı torpidoları ve Nusret Mayın Gemisi'nin İrresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük savaş gemisini batırdığı deniz mayınlarının birebir ölçekli modelleri de bu eşsiz koleksiyonda yer alıyor. Muavenet-i Milliye'nin kaptanı Yüzbaşı Ahmet Saffet Ohkay ve Nusret Mayın Gemisi'nin kaptanı Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey'in portreleri ile Çanakkale Deniz Savaşlarını resmeden eserler de, ziyaretçilerine 107 yıl önce yaşanan bu destanı yeniden yaşatıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona ve Samsun'a çıkarak ulusal kurtuluş savaşını başlattığı Bandırma Vapuru'nun da yer aldığı koleksiyonda, Nusret Mayın Gemisi, Muavenett-i Milliye, Gülcemal, Alemdar, Halep, Sultanhisar ve Ertuğrul gibi Çanakkale savaşında çok önemli roller üstlenen Türk gemileri yer alıyor. Ayrıca Çanakkale'yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemileri Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Queen Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de koleksiyonun en önemli parçaları arasında. Gerçekçi maketlerin boyutları ise 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor.

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Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon sergisi açıldı
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