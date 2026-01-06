ÇANAKKALE DEPREM DETAYLARI: 6 Ocak 2026 Çanakkale’de deprem mi oldu? AFAD duyurdu!

Çanakkale'de deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.28'de gerçekleşen sarsıntının yerin 17,49 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
