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Giriş Tarihi: 24.9.2022 11:16 Son Güncelleme: 24.9.2022 11:16

Çanakkale Feribot Seferleri - Kilitbahir Çanakkale Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Kilitbahir Çanakkale feribot seferleri, Gelibolu’yu incelemek ve orada önceden yaşanmış tarihi olayları görmek için mükemmel bir seçenektir. Sık kullanılmasından kaynaklı da feribot seferleri hakkında birçok soru da ortaya çıkmıştır. Peki Çanakkale feribot seferleri hangi aralıklardadır? Kilitbahir - Çanakkale feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor? İşte yanıtı!

Çanakkale Feribot Seferleri - Kilitbahir Çanakkale Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Gelibolu tarihi olarak birçok somut ögeyi elinde bulundurmaktadır. Bu somut ögelerin en önemli inceleme fırsatı da Çanakkale – Kilitbahir feribot hattı olmaktadır. Bu sebeple yazımızda bizler Çanakkale feribot seferleri hangi saat aralığındadır, Kilitbahir – Çanakkale feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Feribot Saatleri

Çanakkale Kilitbahir Feribot Seferleri; Gelibolu Yarımadası'na doğru baktığınızda Dur Yolcu anıtını görürsünüz. Kilitbahir – Çanakkale, Çanakkale – Kilitbahir arası feribot seferleri görmüş olduğunuz anıtın alt tarafında bulunan liman üzerinden sağlanır. Aslında yeni liman ve eski liman adında iki iskele var Kilitbahir sahilinde. Birisi hemen köyün merkezinde diğeri ise Dur Yolcu anıtının hemen altında yer alır. Yine aynı şekilde Çanakkale'den de iki ayrı limandan hareket eder feribotlar. İlki merkez iskele, ikincisi ise Koltuk Barınağı olarak adlandırılan hemen yanındaki küçük iskeledir. Çanakkale iskelesinden kalkan feribotların sefer saatleri aşağıdaki çizelgedeki gibidir.

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR

00 : 30

15 : 30

01 : 30

16 : 15

-

16 : 45

-

17 : 15

08 : 00

17 : 45

08 : 30

18 : 15

08 : 50

18 : 45

09 : 30

19 : 15

10 : 30

19 : 45

11 : 30

20 : 30

12 : 30

21 : 30

13 : 30

22 : 30

14 : 30

23 : 30

Kilitbahir – Çanakkale Feribot Saatleri

Kilitbahir iskelesinden kalkan feribotların sefer saatleri ise aşağıdaki çizelgede olduğu gibidir.

KİLİTBAHİR-ÇANAKKALE

00 : 30

15 : 30

-

16 : 15

-

16 : 45

07 : 30

17 : 15

08 : 00

17 : 45

08 : 30

18 : 15

08 : 50

18 : 45

09 : 30

19 : 15

10 : 30

19 : 45

11 : 30

20 : 30

12 : 30

21 : 30

13 : 30

22 : 30

14 : 30

23 : 30

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