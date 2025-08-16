Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Gelibolu’da orman yangını! Köyler tahliye ediliyor
Çanakkale Gelibolu’da orman yangını! Köyler tahliye ediliyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Yangın, saat 16.28 sıralarında Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde başladı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alanda ilerleyerek tehlike oluşturmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına havadan 11 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 320 personel ile müdahale ediliyor. Güvenlik önlemleri kapsamında, yangının etkileyebileceği ihtimali üzerine Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbiren tahliye edildi. Bölgede söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

