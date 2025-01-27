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Giriş Tarihi: 27.1.2025 08:55 Son Güncelleme: 27.1.2025 08:55

Çanakkale Havalimanı Nerede? Çanakkale Havaalanı Şehir Merkezine Ne Kadar Uzaklıkta, Nasıl Gidilir?

Çanakkale Havalimanı, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nde yer alan Çanakkale iline hizmet veren bir havalimanıdır. İç hat ve bazı dönemlerde dış hat uçuşlarına ev sahipliği yapan Çanakkale Havalimanı, turistik bölgelere erişimde büyük kolaylık sağlamaktadır. Havalimanında otopark, dinlenme alanı ve kafe gibi temel hizmetler bulunmaktadır. Çanakkale Havalimanı nerede, şehir merkezine ne kadar uzaklıkta, nasıl gidilir demeden önce bu hizmetlerinden bahsetmek, sizin için faydalı olacaktır.

Çanakkale Havalimanı Nerede? Çanakkale Havaalanı Şehir Merkezine Ne Kadar Uzaklıkta, Nasıl Gidilir?

Çanakkale Havalimanı, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Çanakkale şehrine hizmet veren önemli bir hava ulaşım merkezidir. Şehir merkezine yakınlığı sayesinde hem yerli hem de yabancı turistler için ulaşımı kolay bir konumdadır. Şehir merkezine yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve sunduğu hizmetler ile yolculara konforlu bir seyahat deneyimi sunmaktadır. Çanakkale Havalimanı nerede, şehir merkezine ne kadar uzaklıkta, nasıl gidilir soruları, ziyaretçilerin öncelikli soruları arasında yer almaktadır.

Çanakkale Havalimanı Nerede?

Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan havalimanı, Barbaros Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır.

Çanakkale Havaalanı Şehir Merkezine Ne Kadar Uzaklıkta, Nasıl Gidilir?

Çanakkale Havalimanı, şehir merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafededir. Bu yakın mesafe, yolcuların şehir merkezi ile havalimanı arasında oldukça kısa bir sürede ulaşım sağlamasına olanak tanır. Havalimanından şehir merkezine ulaşım genellikle 5-10 dakika sürmektedir.

Havalimanına ulaşım için çeşitli seçenekler bulunmaktadır:

Otobüs: Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen otobüs seferleri ile havalimanından şehir merkezine ve şehir merkezinden havalimanına kolayca ulaşabilirsiniz. Uçuş saatlerine göre düzenlenen bu seferler, ekonomik bir ulaşım seçeneği sunar. Çanakkale havaalanı tarafına giden otobüsler şöyledir:

-Ç8, Nusrat Yurdu

-Ç3, Esenler

-Ç3E, Gaziokulu

-ÇT3, M. A. Ersoy Devlet Hst.

Taksi: Havalimanı çıkışında kolaylıkla bulabileceğiniz taksiler ile şehir merkezine ulaşım sağlayabilirsiniz. Taksiyle seyahat etmek, zaman açısından daha avantajlı olabilir.

Araç Kiralama: Havalimanında bulunan araç kiralama şirketlerinden araç kiralayarak kendi başınıza şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Bu seçenek, özellikle uzun süreli kalacaklar için uygun olabilir.

Transfer Hizmetleri: Bazı oteller ve tur şirketleri, havalimanı transfer hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet sayesinde havalimanından otelinize veya şehrin herhangi bir noktasına konforlu bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Çanakkale Havalimanı Nerede? Çanakkale Havaalanı Şehir Merkezine Ne Kadar Uzaklıkta, Nasıl Gidilir?
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