Çanakkale Köprüsü ona emanet

Dünyanın en prestijli mühendislik projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kalbinde, gökyüzü ile denizin kesiştiği 250 metre yükseklikte ezber bozan bir başarı hikâyesi yazılıyor. Projenin ilk harcından bugünkü işletmesine kadar her aşamasında aktif olarak asma köprü bakımında görev alan Kıdemli Köprü Mühendisi Cansu Azizağaoğlu Eriş, uluslararası IRATA sertifikasıyla dev yapının zirvesinde adımlayan ender uzmanlardan biri. Metrelerce yükseklikteki zorlu mesaisini anlatan Eriş, "İnşaat mühendisliği, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum meslekti. Bugün ise böylesine önemli ve prestijli bir projenin temellerinden itibaren yapım sürecinde görev aldıktan sonra aynı yapının bakım, kontrol ve güvenliğinden sorumlu mühendislerden biri olmak benim için tarifsiz bir gurur. Her kontrolde yalnızca teknik bir görev yapmıyor, yıllar önce emek verdiğim bu eşsiz yapının güvenliğine katkı sağlamanın mutluluğunu da yaşıyorum" dedi. Türkiye
'nin gurur abidesi olan bu dev yapıyı bir cerrah titizliğiyle koruyan genç mühendis, Türk kadınının mühendislikteki ve yüksek sahalardaki gücünü tüm dünyaya kanıtlamaya devam ediyor.