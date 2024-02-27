Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'ninBiga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya şu ifadelere yer verdi: Çanakkale Biga'da, 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.