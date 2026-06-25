Çanakkale’de akılalmaz olay! Evlilik vaadiyle kandırarak 800 bin TL dolandırdı: Gerçek kimliği şaşkınlık yarattı!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; bir televizyon programına da konu olan olayda, R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen ve kendisini L.A. olarak tanıtan şahsın, gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu belirlendi. 2 şüpheli tutuklandı.