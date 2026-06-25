Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de akılalmaz olay! Evlilik vaadiyle kandırarak 800 bin TL dolandırdı: Gerçek kimliği şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:49

Çanakkale’de akılalmaz olay! Evlilik vaadiyle kandırarak 800 bin TL dolandırdı: Gerçek kimliği şaşkınlık yarattı!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen şüpheli yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum’da yakalandı. Şüphelinin gerçek kimliği ise bambaşka çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Çanakkale’de akılalmaz olay! Evlilik vaadiyle kandırarak 800 bin TL dolandırdı: Gerçek kimliği şaşkınlık yarattı!
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; bir televizyon programına da konu olan olayda, R.Y. isimli vatandaşı evlilik vaadiyle 800 bin TL dolandırdığı tespit edilen ve kendisini L.A. olarak tanıtan şahsın, gerçekte Azerbaycan uyruklu M.H. olduğu belirlendi. 2 şüpheli tutuklandı.

ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN TUTUKLANDI

Yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Erzurum'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.H., 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu ve aracılık yaptığı tespit edilen diğer şüpheli K.T. ise Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yakalanarak 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM #ÇANAKKALE

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Çanakkale’de akılalmaz olay! Evlilik vaadiyle kandırarak 800 bin TL dolandırdı: Gerçek kimliği şaşkınlık yarattı!
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