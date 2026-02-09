Çanakkale’de akran şiddeti! Kızı darp edilen baba konuştu: “Şu an okula gidemiyor”

'GÖRÜNTÜLERDE KAHKAHA ATIYORLAR'

Akran zorbalığının moda haline geldiğini söyleyen N.B.'nin babası Harun B., 'Kızım 8'inci sınıf öğrencisi, LGS'ye hazırlanıyor. Olay günü son 2 dersleri beden eğitimi. Dersteyken yan sınıftaki akranı olan arkadaşları, bir şekilde sataşıp, 'Çıkışta seninle kavga edeceğiz, döveceğiz' diyerek tehditte bulunmuş. Kızım öğretmenine şikayet etmiş. Öğretmen, 'Tamam halledeceğim' demiş. O ders geçiyor. Son derste, bu defa bir başka beden eğitimi öğretmenine durumu anlatıyor. O da 'Bir şey olmaz kızım. Koşa koşa hemen çıkışta evine git' diyor. Yani bizi aramıyor, sınıf öğretmenine, müdüre söylemiyorlar. Hiçbir bilgimiz yok. Çıkışta bu olayla karşılaşıyoruz. Bir de marifetmiş gibi o darbettikleri anları kameraya çekmişler. En çok zorumuza giden de o. Görüntülerde kahkahalar atıyorlar" dedi.