Çanakkale’de alevlere karşı amansız mücadele

Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde ve Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünda tarım alanlarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi" dedi.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi. Yakınlardaki Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tahliye edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Saçaklı köyüne ulaştı. Yangın nedeniyle köydeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 5 köyde 654 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini belirterek, "Devlet hastanesinde 72, engelli bakım merkezinde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alana alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Çok şükür herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil" dedi.Bakan Yumaklı, Çanakkale merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Bayramiç ilçesinde ise yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmelerin devam ettiğini bildirdi. Yumaklı, yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, bu kişilerden 18'inin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı. Gün boyunca hava araçlarının yoğun bir şekilde çalışması dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını anımsatan Yumaklı, "Saat 21.00 itibarıyla boğaz trafiği, kuzeyden güneye, tek yönlü bir şekilde açıldı.Öte yandan yangının eşzamanlı olarak farklı bölgelerde de çıkması kundaklama şüphesini akıllara getirdi. Ekipler, 4 dakika ara ile çıkan yangın saatlerinde bölgede görülen siyah marka Tempra marka aracı takibe aldı. Yenice yakınlarında durdurulan araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alevlere karşı 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve 900 personelle destansı bir mücadele verildiğini kaydetti.Karabük'te, önceki gün saat 14.00 sıralarında Arıcak köyü yakınlarında çıkan orman yangınında, gece saatlerinde alevlerin yaklaştığı Yeşilköy için tahliye kararı alındı. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan köyde yaşayanlar jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Yangının tamamen kontrol altına alınmasıyla köy sakinleri de evlerine dönebilecek.