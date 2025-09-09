Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 9.9.2025 13:35

Çanakkale'de araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Feci kaza Çan ilçesinde meydana geldi. TIR'a çarpan otomobildeki Gülfiye Önal (85), hayatını kaybetti.

DHA
Çanakkale’de araç TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Tepeköy mevkinde meydana geldi. Hafize Sezgin kontrolünü yitirdiği 17 HZ 850 plakalı otomobil, Nuri Özcan yönetimindeki 17 GJ 222 plakalı TIR'a yandan çarpıp refüje çıktı. Kazada sürücü Hafize Sezgin ve yanındaki Gülfiye Önal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülfiye Önal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz