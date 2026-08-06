Çanakkale’de böcek faciası! Komşudaki ilaçlamadan zehirlendiler: Küçük Yusuf hayatını kaybederken anne yoğun bakımda!

MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ'NDE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEKMİŞ

Çanakkale'de dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı'nın, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu belirtildi. Poliklinik hizmete girdikten bir gün sonra 22 Ekim 2017'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile gerçekleştirilen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Sevda Çanlı ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi. Baba Uğur Çanlı, kendisinin tedavisini ve ameliyatını gerçekleştiren, baba olmasını sağlayan, hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini oğluna verdiğini söyledi.

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