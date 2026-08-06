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Giriş Tarihi: 6.08.2026 14:19 Son Güncelleme: 6.08.2026 16:56

Çanakkale’de böcek faciası! Komşudaki ilaçlamadan zehirlendiler: Küçük Yusuf hayatını kaybederken anne yoğun bakımda!

Çanakkale'de yaşayan Uğur Çanlı eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın bulan baba kabusu yaşadı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlenirken komşu dairede yapılan böcek ilaçlamasının faciaya neden olduğu iddia edildi. 9 yaşındaki Yusuf'un hayatını kaybettiği olayda yoğun bakımdaki annenin yaşam mücadelesi devam ediyor. İşte detaylar…

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Çanakkale’de böcek faciası! Komşudaki ilaçlamadan zehirlendiler: Küçük Yusuf hayatını kaybederken anne yoğun bakımda!
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Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.



ZEHİRLENME DETAYI KAN DONDURDU

Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.

YUSUF TALHA HAYATINI KAYBETTİ

Yusuf Talha'nın, durumunun kötüleşmesi üzerine hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Çocuk burada hayatını kaybetti, annenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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FİRMA GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.

MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ'NDE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEKMİŞ

Çanakkale'de dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı'nın, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu belirtildi. Poliklinik hizmete girdikten bir gün sonra 22 Ekim 2017'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile gerçekleştirilen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Sevda Çanlı ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi. Baba Uğur Çanlı, kendisinin tedavisini ve ameliyatını gerçekleştiren, baba olmasını sağlayan, hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini oğluna verdiğini söyledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇANAKKALE

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Çanakkale’de böcek faciası! Komşudaki ilaçlamadan zehirlendiler: Küçük Yusuf hayatını kaybederken anne yoğun bakımda!
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