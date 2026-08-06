Çanakkale’de böcek faciası! Komşudaki ilaçlamadan zehirlendiler: Küçük Yusuf hayatını kaybederken anne yoğun bakımda!

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.
ZEHİRLENME DETAYI KAN DONDURDU
Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.
FİRMA GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.
MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ'NDE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEKMİŞ
Çanakkale'de dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı'nın, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu belirtildi. Poliklinik hizmete girdikten bir gün sonra 22 Ekim 2017'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile gerçekleştirilen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Sevda Çanlı ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi. Baba Uğur Çanlı, kendisinin tedavisini ve ameliyatını gerçekleştiren, baba olmasını sağlayan, hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini oğluna verdiğini söyledi.