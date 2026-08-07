Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf'un ölümünde 2 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 7.08.2026 10:08 Son Güncelleme: 7.08.2026 13:14

Çanakkale'de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf'un ölümünde 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de iddiaya göre komşularının evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlenme sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

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Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf’un ölümünde 2 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'de dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol caddesi Derya Apartmanında bulunan bir dairede acı olay meydana geldi. Baba, Uğur Çanlı (41) evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi götürdü. Anne ve oğul, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Hastane de yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme tespit edildi. Ardından durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise ÇOMÜ hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ'NDE DÜNYAYA GELEN İLK BEBEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale'de iddiaya göre komşularının evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlendiği ileri sürülerek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın, 9 yıl önce Çanakkale'de, yeni binasında hasta kabulüne başlayan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu ortaya çıktı.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan olayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilaçlama yapılan ev sahibi Ev sahibi Z. B. ilaçlama şirketinin müdürü Ö. E. ile şirket çalışanı B. E. S. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden Ev sahibi Z. B. ilaçlama şirketinin müdürü Ö. E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şirket çalışanı B. E. S. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇANAKKALE

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Çanakkale'de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf'un ölümünde 2 şüpheli tutuklandı
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