Çanakkale’de böcek ilacı faciası! 9 yaşındaki Yusuf’un ölümünde 2 şüpheli tutuklandı

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi götürdü. Anne ve oğul, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Hastane de yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme tespit edildi. Ardından durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise ÇOMÜ hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.