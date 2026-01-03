Çanakkale’de deniz ulaşımına şiddetli lodos engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle bu gece yarısı Çanakkale'den Eceabat'a saat 03.00'deki ve 05.00'deki, Eceabat'tan Çanakkale'ye ise saat 02.00'deki ve 04.00'deki seferler iptal edildi.

Diğer hatlarda aksama bulunmazken, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.

Boğaz, saat 12.20'den bu yana transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapalı tutuluyor.