Çanakkale’de eşiyle tartışan doktor dehşet saçtı! Defalarca bıçakladı...

Korkunç olay, saat 22:20 sıralarında Kepez Hamidiye Mahallesi 960 TOKİ Konutlarında meydana geldi. Bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yapan Doğa Üçtepe (33) üniversite hastanesinin kantininde görevli eşi Ecenur Üçtepe ile belirlenemeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.

ODANIN KAPISINI KIRDI

Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada eşinin mutfaktan ekmek bıçağı aldığını gören Ecenur Üçtepe yatak odasına kaçarak kapıyı arkadan kilitledi. Gözü dönmüş doktor, odanın kapısını kırarak içeriye girdi ve genç kadını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerine rağmen odadan kaçmayı başaran Ecenur Üçtepe kurtulmayı başardı ve dışarı çıkarak bağırmaya başladı.

Doğa Üçtepe

MERDİVENDE YAKALANDI

Ancak saldırı apartman merdivenlerine kadar uzandı. Eşini merdiven boşluğunda tekrar yakalayan Üçtepe, komşularının bağırışlarına aldırmadan burada da eşini defalarca bıçakladı.

SON BIÇAK DARBESİ KENDİNE

Bir türlü yatıştırılamayan Doğa Üçtepe son olarak bıçağı göğsüne sapladı. Korkunç olay apartman sakinlerinin 112 ye yaptığı ihbar sonucu ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken Ecenur Üçtepe olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Genç kadın ciğerine aldığı bıçak darbesi nedeniyle hemen ameliyata alınırken eşi Doğa Gültepe ÇOMÜ Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Her ikisinin de sağlık durumları ciddiyetini korurken Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.