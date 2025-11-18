Çanakkale’de eski eşini av tüfeğiyle öldürmüştü: O caninin ifadesi ortaya çıktı! ’Aniden sinirlenip...’

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Akyıldız, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Akyıldız tutuklandı. Akyıldız'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ferdi Akyıldız ifadesinde, "Olay gerçekleşmeden önce de yanına gittim. Aramız düzelsin diye yalvardım. Aniden sinirlenip, öldürdüm. Dedemden kalma tek kırma silahla saat 11.00 sıralarında Şerife A.'nın çalıştığı iş yerine gittim. Tüfeği kendisine tuttum. Tüfekle göğsüne 1 el ateş ettim" dedi.