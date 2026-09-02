Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal öldü! 4 ağır yaralı

Kaza, dün akşam Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkiinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen aileye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada Baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kazada ağır yaralanan Masal Çelik hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ağır yaralılar sürücü O.D., B.Ç., C.Ç. ve Z.Ç. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.