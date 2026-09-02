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Giriş Tarihi: 2.09.2026 00:39

Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal öldü! 4 ağır yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı. Feci kazada 5 yaşındaki Masal Ç. Hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı.

İHA Yaşam
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal öldü! 4 ağır yaralı
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Kaza, dün akşam Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkiinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen aileye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada Baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kazada ağır yaralanan Masal Çelik hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralılar sürücü O.D., B.Ç., C.Ç. ve Z.Ç. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

#ÇANAKKALE #KAZA

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Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal öldü! 4 ağır yaralı
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