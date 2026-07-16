Çanakkale’de feci kaza: Cip dereye uçtu! 1 ölü

Gece saatlerinde Ayvacık'a bağlı Paşaköy yakınlarında cipiyle seyir halinde olan İbrahim Tunçaltan, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç dereye yuvarlanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunçaltan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan bir kuzunun da kazada telef olduğu öğrenildi. Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.