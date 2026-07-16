Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de feci kaza: Cip dereye uçtu! 1 ölü
Giriş Tarihi: 16.07.2026 15:16

Çanakkale'de feci kaza: Cip dereye uçtu! 1 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çiftliğine gitmek üzere yola çıkan İbrahim Tunçaltan, kullandığı cipin kontrolden çıkarak dereye uçması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada araçta bulunan bir kuzu da telef oldu.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL Yaşam
Çanakkale’de feci kaza: Cip dereye uçtu! 1 ölü
  • ABONE OL

Gece saatlerinde Ayvacık'a bağlı Paşaköy yakınlarında cipiyle seyir halinde olan İbrahim Tunçaltan, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç dereye yuvarlanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunçaltan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan bir kuzunun da kazada telef olduğu öğrenildi. Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANAKKALE #AYVACIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de feci kaza: Cip dereye uçtu! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA