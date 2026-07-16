Çanakkale’de feci kaza: Cip dereye uçtu! 1 ölü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tunçaltan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan bir kuzunun da kazada telef olduğu öğrenildi. Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör