Çanakkale’de feci kaza: Hafif ticari araç kamyonete çarptı! 2’si ağır 5 yaralı

2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari araçtaki Hüseyin Alacaoğlu, Nazlı Alacaoğlu, Öykü Alacaoğlu, Atakan Alacaoğlu ile kamyonetteki İsmail Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Alacaoğlu ile Nazlı Alacaoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.