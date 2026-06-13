Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de feci kaza! Otomobil LNG yüklü tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 13.06.2026 03:17

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil LNG yüklü tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Çanakkale'de otomobilin LNG yüklü tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

AA
Çanakkale’de feci kaza! Otomobil LNG yüklü tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
  • ABONE OL

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE #GELİBOLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de feci kaza! Otomobil LNG yüklü tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA