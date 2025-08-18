Çanakkale’de gökyüzünü kızıla çeviren yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos 2025 günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Saat 16.28'de Tayfur ve Cumalı köyleri mevkisinde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve iş makineleriyle karadan müdahaleyi sürdürdü. Çalışmalar sonucunda alevlerin önü kesildi ve yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yedi köy tedbir amaçlı tahliye edildi

Yangının ilerlemesi nedeniyle Eceabat'a bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Beşyol köyleri ile Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli ve Ilgadere köyleri boşaltıldı. Çanakkale Valiliği, yapılan son incelemelerin ardından tahliye edilen yedi köye yeniden girişlere izin verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Orman Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da teyit ettiği bilgiye atıfta bulunarak, "Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.