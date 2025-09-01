Çanakkale’de kavga ederken kontrolsüzce yola atladı: Aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde iki kişinin tartışmasıyla başladı. Kavga edenlerden Hasan K., kavga ettiği kişiyi takip etmek için kontrolsüzce yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada seyir halindeki A.B.(24) yönetimindeki otomobil K.'ya çarptı. K., çarpma sonucu arabanın ön camının kırılmasıyla camdan içeri girdi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Hasan K., olduğu yere yığıldı.