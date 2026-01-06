Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de korkutan deprem: AFAD detayları açıkladı! Ege Denizi depremi derinliği, merkez üssü bilgileri
Giriş Tarihi: 6.01.2026 14:46

Çanakkale’de korkutan deprem: AFAD detayları açıkladı! Ege Denizi depremi derinliği, merkez üssü bilgileri

Son dakika deprem haberi Ege Denizi’nden geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayvacık ilçesi açıklarında kaydedilen sarsıntının ardından depremin derinliği ve merkez üssüne ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte, depreme dair merak edilenler...

Çanakkale’de korkutan deprem: AFAD detayları açıkladı! Ege Denizi depremi derinliği, merkez üssü bilgileri
  • ABONE OL

Çanakkale'de deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.28'de gerçekleşen sarsıntının yerin 17,49 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

ÇANAKKALE AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi Çanakkale bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.28'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD depremin 17.49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-01-06
Saat:14:28:33 TSİ
Enlem:39.42417 N
Boylam:25.99111 E
Derinlik:17.49 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale’de korkutan deprem: AFAD detayları açıkladı! Ege Denizi depremi derinliği, merkez üssü bilgileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz