Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de meydana gelen orman yangınında bin hektar alan küle döndü
Giriş Tarihi: 13.8.2025 12:21 Son Güncelleme: 13.8.2025 12:31

Çanakkale’de 11 Ağustos öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Tarım arazilerinden yerleşim alanlarına kadar ilerleyen alevler, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle ikinci gününde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1000 hektar alan zarar gördü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "16 hava aracının müdahale ettiği yangında, 2220 kişi tahliye edildi. 139 kişi yangından etkilenirken 4 kişinin tedavisi devam ediyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "105 binada 160 bağımsız bölüm incelendi. 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere toplam 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Çalışmalara hiç vakit kaybetmeden başlayacağız, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Alevlerin geride bıraktığı kara duman, kavrulmuş ağaç gövdeleri ve sessizleşen doğa, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangın bölgesinin son halini, fotoğraf sanatçısı Cihan Kurnaz objektifine işte böyle yansıttı.

