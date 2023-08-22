Çanakkale’de orman yangını: Kayadere Köyü Boşaltıldı

Aktaş: "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu. Aktaş, köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edileceklerini belirti.

Rüzgârın etkisiyle yangın daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

