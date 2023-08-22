Çanakkale’de orman yangını: Kayadere Köyü Boşaltıldı

Sis bulutunun hâkim olduğu bölgede hayvanların yangından etkilenmesiyle jandarma ekipleri gözetiminde bölgeden uzaklaştırma çalışmaları yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı. Ayrıca yangın nedeniyle Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı. Bölgede hem havadan hem de karadan alevlere müdahale ediliyor.
Yangında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 5 uçak ile havadan, 29 arazöz 13 su ikmal aracı 7 dozer ile karadan müdahale sürüyor.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın nedeniyle boşaltılan Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak bir tehlikenin olmadığını ancak rüzgârın etkili olduğunu dile getirdi.
Aktaş: "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu. Aktaş, köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edileceklerini belirti.
Rüzgârın etkisiyle yangın daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.