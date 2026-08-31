Çanakkale’de ormanlık alanda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

"ALEVLERE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör