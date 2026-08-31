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Giriş Tarihi: 31.08.2026 17:37 Son Güncelleme: 31.08.2026 17:53

Çanakkale’de ormanlık alanda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

AA Yaşam
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

"ALEVLERE ETKİLİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE #ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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Çanakkale’de ormanlık alanda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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