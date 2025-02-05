Çanakkale’de pompalı cinayet: 3 şüpheli adliyede!

Olay, 2 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında ilçenin Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet A. ile yaşadığı apartman dairesine gelen K.Ü. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada K.Ü. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet A.'ya ateş etti. Muhammet A., vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, K.Ü. kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Muhammet A. ilk müdahalenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muhammet A., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, K.Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ MANİSA'DA YAKALANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün saat 01.30 sıralarında Turgutlu yolu Çobanisa mevkisinde yapılan denetim sırasında plakasız bir aracı durdurdu. Araçta bulunan K.Ü., M.C.U. (22) ve İ.K. (19) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise suç aleti pompalı tüfek ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.