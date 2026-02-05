Çanakkale’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, Ayvacık'ın 3 nolu giriş yolu trafiğe kapandı.

Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı. Ayrıca Ayvacık ilçesi Küçükçetmi köyünde sağanak nedeniyle bir yolda çökme yaşandı.

Çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekildi.