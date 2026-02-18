Çanakkale’de sağanak: Sarıçay taştı, iş yerleri sular altında kaldı

Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay taştı. Sarıçay'a giriş çıkış olan yerler polis ve zabıta ekipleri tarafından bariyer ve güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görüldü.