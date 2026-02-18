Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’de sağanak: Sarıçay taştı, iş yerleri sular altında kaldı
Giriş Tarihi: 18.02.2026 04:57

Çanakkale'de sağanak yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı.

Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay taştı. Sarıçay'a giriş çıkış olan yerler polis ve zabıta ekipleri tarafından bariyer ve güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklerken, bazı teknelerin battığı görüldü.

Öte yandan Sarıçayda yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Bazı minibüs şoförlerinin sular altında kalan araçlarını son anda aldıkları görüldü.

KEPEZ ÇAYI DA TAŞTI

Çanakkale il genelinde gün boyu devam eden sağanak nedeniyle Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü.

