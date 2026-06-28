Çanakkale’de serinlemek için denize giren genç kız hayatını kaybetti

Olay, Lapseki ilçesine bağlı Yapıldak köyü Saltıkaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki N.B., misafir olarak bulunduğu Lapseki'de arkadaşı E.C. (15) ile denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan iki arkadaş zor anlar yaşadı. E.C. kendi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ve denizden başlatılan arama çalışmalarında jandarma ekipleri kıyı şeridini tararken, kurbağa adamlar denizde, AFAD ekipleri ise su altı görüntüleme sistemleriyle arama gerçekleştirdi. Saatler süren çalışmaların ardından 14 yaşındaki N.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör