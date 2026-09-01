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Giriş Tarihi: 1.09.2026 21:15

Çanakkale’de suç örgütü çökertildi: 8 gözaltı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

DHA
Çanakkale’de suç örgütü çökertildi: 8 gözaltı!
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Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yıldızlar Organize Suç Örgütü'nün deşifresine yönelik 5 aydır soruşturma yürüten Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün operasyon için harekete geçti. Tespit edilen 14 ikamet, 5 iş yeri ve örgüt üyelerinin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, POS tefeciliğine konu cihaz ile yüksek meblağlı slipler ve dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda örgüt lideri olduğu öne sürülen N.Y. ile örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#ÇANAKKALE #BİGA

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Çanakkale’de suç örgütü çökertildi: 8 gözaltı!
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