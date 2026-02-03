Çanakkale’de suç örgütü operasyonu: 21 gözaltı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde ilde faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Örgütün liderliğini S.A'nın yaptığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 10 olay meydana geldi. 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayında ise 2 şüpheli tutuklandı.