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Giriş Tarihi: 1.09.2026 21:00 Son Güncelleme: 1.09.2026 21:36

Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

AA
Çanakkale’de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı
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Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğünce, Biga'da faaliyet gösteren Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik yaklaşık 5 ay boyunca çalışma yürütüldü.

YÜKSEK MEBLAĞLI SLİPLER VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, 14 ikamet, 5 iş yeri ve örgüt üyelerinin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, POS tefeciliğine konu cihaz ve yüksek meblağlı slipler ve dijital materyaller ele geçirildi.

8 GÖZALTI

Örgüt lideri N.Y. ile örgütün hiyerarşik yapısında faaliyet gösteren 7 zanlı gözaltına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE #BİGA

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Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı
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