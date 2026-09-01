Çanakkale’de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğünce, Biga'da faaliyet gösteren Yıldızlar Organize Suç Örgütü'ne yönelik yaklaşık 5 ay boyunca çalışma yürütüldü.

YÜKSEK MEBLAĞLI SLİPLER VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, 14 ikamet, 5 iş yeri ve örgüt üyelerinin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 81 tabanca fişeği, POS tefeciliğine konu cihaz ve yüksek meblağlı slipler ve dijital materyaller ele geçirildi.

8 GÖZALTI

Örgüt lideri N.Y. ile örgütün hiyerarşik yapısında faaliyet gösteren 7 zanlı gözaltına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör