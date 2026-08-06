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Giriş Tarihi: 6.08.2026 10:42

Çanakkale’de tahta kurusu ilacı faciası! Anne ve oğlu zehirlendi

Çanakkale’nin Barbaros Mahallesi’nde tahta kurusuna karşı yapılan ilaçlama, faciayla sonuçlandı.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Çanakkale’de tahta kurusu ilacı faciası! Anne ve oğlu zehirlendi
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Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde tahta kurusuna karşı yapılan ilaçlama, faciayla sonuçlandı. İddiaya göre komşu dairede gerçekleştirilen ilaçlama nedeniyle yan dairede yaşayan Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha Çanlı zehirlendi. Durumu ağırlaşan küçük çocuk entübe edilerek İstanbul'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından sağlık, AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edilirken, anne Sevda Çanlı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında evi ilaçlattığı belirtilen Zeynep Beyaz ile ilaçlamayı gerçekleştiren Özgür Erkan gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.

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Çanakkale’de tahta kurusu ilacı faciası! Anne ve oğlu zehirlendi
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